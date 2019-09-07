شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الرئاسة اليمنية تعلن موقفها من البيان السعودي وتوجه رسالة لـ قيادة المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اشادت الرئاسة اليمنية ببيان السعودية الصادر مساء امس الخميس والذي دعا الى عودة المقار والمعسكرات في العاصمة المؤقتة عدن للحكومة الشرعية .

وعلق مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي في سلسلة تغريدات (تابعها مأرب برس) على حسابه في تويتر ، حول بيان المملكة العربية السعودية بشأن ستجدات الاحداث في عدن والمحافظات الجنوبية.

جديد الحدث أونلاين:

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ووصف العليمي البيان السعودي بالحصيف وقال :«البيان الحصيف الحكيم القوي الصادر عن المملكة العربية السعودية الشقيقة الليلة يعكس حجم التأني والصبر والكياسة التي تتعامل بها مع الأحداث الساخنة في بلادنا ويعكس حرصاً كبيراً على رأب الصدوع واصلاح المسار» .

واشار العليمي ان البيان لا يحتاج لتأويلات فهو واضح بما فيه الكفاية ، موقفاً وقولاً وعملاً.

واضاف :«ولا حاجة لتفسيره بأنه ضد أحد بقدر ما هو بيان مبادئ يعكس ثوابت سياسة المملكة تجاه جارها الأهم وهو اليمن».

وذكر ان البيان يشكل درساً في السياسة والإستراتيجيا وحكمة الصياغة وعمق الرؤية .. موجها التحية ورسالة شكر ‎للمملكة وقيادتها الرشيدة .

وقال العليمي في تغريدة اخرى :«هذا الموقف يأتي منسجماً مع الموقف التاريخي للمملكة والداعم لبلادنا على كافة المستويات ويسجل تاريخاً جديدا يضاف الى رصيد المملكة الزاخر بالمواقف العظيمة تجاه الشعب اليمني وحماية مصالحه والحفاظ على أمنه واستقراره باعتباره جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والمنطقة» .

* بيان السعودية

وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت امس بيانا بشأن الأحداث الواقعة في عدن، وبعد أيام من مطالبة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بتدخل المملكة عقب ما وصفه بـ"القصف الإماراتي".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا، قالت فيه إن المملكة تؤكد استمرارها في دعم الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته.

كما أشارت إلى أنها تدعم جهود الرئيس اليمني الرامية إلى المحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، والتصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وقالت السعودية إنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن، مشيرة إلى أنها "تأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن، وتشدد على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن، يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة".

وأشارت إلى أن "المملكة تؤكد على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية، وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها".

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد دعا قبل أيام المملكة العربية السعودية إلى التدخل لوقف ما وصفه بـ"الهجوم السافر" من قبل الطيران الإماراتي في عدن.