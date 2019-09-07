عاجل : الاعلان عن مقتل ‘‘العيدروس’’ داخل سيارته بطريقة مروعة والحزن يخيم على أنصار الانتقالي الجنوبي

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عدن - ياسمين التهامي - 4165546قالت مصادر محلية عن العثور عن جثة ضابط رفيع في قوات النخبة الحضرمية مقتولا بحضرموت. وافادت المصادر بأنها عثرت على جثة الضابط عبد الواسع العيدروس، قائد الكتيبة الخاصة بقوات النخبة الحضرمية مقتولا في سيارته في حوطة سلطانة، مديرية سيئون. يذكر أن الضابط العيدروس كان قد اختفى منذ أربعة أيام إلى أن تم العثور عليه مقتولا اليوم الجمعة. 4165546

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