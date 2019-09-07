شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مجتهد: تمرد قيادات يمنية ضد ابن سلمان دفعه لتغيير خططه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف المغرد السعودي "مجتهد"، الجمعة، عن تمرد في قيادات يمنية ضد السياسات السعودية، دفعت محمد بن سلمان لتغيير مخططه بشأن جنوب اليمن.

جديد الحدث أونلاين:

وفي تغريدة له على حساب "تويتر" قال مجتهد: "بعد تمرد قيادات "الشرعية" الميدانيين على حكومتهم التابعة للسلطة "السعو إماراتية"، قرر ابن سلمان تغيير خطته" في جنوب اليمن.

وأضاف أن ابن سلمان "تعهد للشرعية أن تسترجع كل مقراتها شرط أن تستبدل كوادر الإصلاح بالانتقالي".

ولفت إلى أن ابن سلمان "ضمن موافقة القيادات المحتجزة لديه، ويحاول توسيع دائرة الموافقين بكل حيل الإغراء والشراء".

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بعد تمرد قيادات "الشرعية" الميدانيين على حكومتهم التابعة للسلطة "السعو إماراتية" قرر ابن سلمان تغيير خطته للتالي

يتعهد للشرعية أن تسترجع كل مقراتها شرط أن تستبدل كوادر الإصلاح بالانتقالي. وقد ضمن موافقة القيادات المحتجزة لديه ويحاول توسيع دائرة الموافقين بكل حيل الإغراء والشراء — مجتهد (@mujtahidd) September 6, 2019

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مجتهد@mujtahidd

بعد تمرد قيادات "الشرعية" الميدانيين على حكومتهم التابعة للسلطة "السعو إماراتية" قرر ابن سلمان تغيير خطته للتالي

يتعهد للشرعية أن تسترجع كل مقراتها شرط أن تستبدل كوادر الإصلاح بالانتقالي. وقد ضمن موافقة القيادات المحتجزة لديه ويحاول توسيع دائرة الموافقين بكل حيل الإغراء والشراء

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بعد تمرد قيادات "الشرعية" الميدانيين على حكومتهم التابعة للسلطة "السعو إماراتية" قرر ابن سلمان تغيير خطته للتالي

يتعهد للشرعية أن تسترجع كل مقراتها شرط أن تستبدل كوادر الإصلاح بالانتقالي. وقد ضمن موافقة القيادات المحتجزة لديه ويحاول توسيع دائرة الموافقين بكل حيل الإغراء والشراء — مجتهد (@mujtahidd) September 6, 2019

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بعد تمرد قيادات "الشرعية" الميدانيين على حكومتهم التابعة للسلطة "السعو إماراتية" قرر ابن سلمان تغيير خطته للتالي

يتعهد للشرعية أن تسترجع كل مقراتها شرط أن تستبدل كوادر الإصلاح بالانتقالي. وقد ضمن موافقة القيادات المحتجزة لديه ويحاول توسيع دائرة الموافقين بكل حيل الإغراء والشراء — مجتهد (@mujtahidd) September 6, 2019

يشار إلى أن مسؤولين يمنيين، قالوا أمس الخميس، إن مفاوضات سعودية إماراتية تجري بشأن الأحداث في عدن، مشيرين إلى أن أبو ظبي تحفظت على شروط للرئيس عبد ربه منصور ورفضتها.

وكان أبرز هذه الشروط، ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته من المباني والمعسكرات والمواقع العسكرية كافة التي يسيطر عليها في عدن، قبل التوقيع على أي اتفاق.

كما اشترط هادي ضرورة تقديم المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له كافة في المناطق الجنوبية، الولاء للحكومة الشرعية، وهو ما رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات.

وكانت المملكة السعودية، أكدت أمس الخميس، دعمها لحكومة هادي، مشددة في الوقت ذاته على رفضها أي بدائل لها في اليمن.