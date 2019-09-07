شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة : قتلة خاشقجي يحصلون على هذه المكافآت الضخمة وصحيفة خليجية تكشف بالاسم عن المسئول الذي منحهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7218866فجر تقرير مفاجأة عن قرارات صادمة اتخذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع المتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.



وزعم تقرير صحيفة "الخليج أون لاين": إن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان منح المتورطين في قتل خاشقجي مكافآت بالملايين، واستقبلهم بنفسه بعد عودتهم من إسطنبول". دون التأكد من صحة المعلومات.

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وتشير حملات مؤيدة في السعودية لولي العهد محمد بن سلمان، إلى أن قتل جمال خاشقجي كان عملًا وطنيًا كونه كان يعارض سياسات المملكة.

واستخدمت الحسابات الإخبارية على موقع "تويتر" والتي يتابعها ملايين السعوديين صورًا لـ"خاشقجي" مع مناهضين للمملكة من قطر وأمريكا وتركيا، للتأكيد على أن أجندته كانت ضد المملكة.7218866