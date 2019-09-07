شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : من مقر اقامته في فندق الرتز كارلتون .. الزبيدي يلقي بيان الهزيمة ويكشف عن اسباب فشل حوار جدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5080259كشفت مصادر مقربة من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي عن خطاب هام مصور لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي بعد قليل من مقر اقامته في فندق الرتز كارلتون في العاصمة الاماراتية أبو ظبي. وقالت المصادر ان الزبيدي سيوضح في خطابه اسباب فشل حوار جدة وسيرد على البيان الذي اصدرته المملكة العربية السعودية مساء امس الخميس. وأكد مسؤولون حكوميون لوكالة "رويترز" للأنباء اليوم الجمعة تعثر مباحثات جدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة.5080259

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