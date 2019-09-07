شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وصول هذه الشخصية الجنوبية البارزة الى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8384132وصل إلى العاصمة عدن صباح اليوم الشخصية الاجتماعية والمرجعية القبلية البارزة في مناطق الصبيحة قادما من جمهورية مصر العربية. وتأتي عودة الشيخ عصام هزاع إلى العاصمة عدن عقب قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في جمهورية مصر العربية. ويعد هزاع أبرز شخصية إجتماعية وقبلية في مناطق الصبيحة تحضا بتأييد شعبي وقبول اجتماعي كبير نظير مواقفه الوطنية والاجتماعية وقربه من هموم الناس وملامسة أوضاعهم.8384132

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