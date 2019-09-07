شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تعلن الآن هذا الخبر العسكري العاجل بشأن اليمن .. وتنشر فيديو هز المملكة وشل حركتها.. والحوثي يطير من الفرح (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1192382أعلنت قناة الجزيرة الفضائية قبل قليل إن مليشيات الحوثي اطلقت صاروخا باليستيا على مطار نجران الإقليمي ما تسبب بشل حركة المطار وفقا لتصريحات الحوثيين.

وقالت الجزيرة في خبر عاجل،نقلته عن جماعة الحوثي إنها استهدفت تجمعات للجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي، بينما قالت السعودية إنها اعترضت الصاروخ الذي أطلق باتجاه نجران جنوبي البلاد.

وفيما تحدثت وسائل إعلام سعودية عن اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ باليستي أطلقته جماعة "الحوثي" باتجاه نجران، جنوبي المملكة. تحدث جماعة الحوثي عن استهداف مطار نجران السعودي بصاروخ باليستي.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين: القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر1 على مطار نجران الإقليمي.

وأضاف المتحدث: الصاروخ استهدف مرابض طائرات بلا طيار وأصاب هدفه بدقة عالية.، وزعم المتحدث الحوثي أن الهجوم تسبب في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

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