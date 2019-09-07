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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ترتيبات عسكرية طارئة بدعم مباشر وقوي من السعودية لاستعادة "عدن" واخماد تمرد الانفصاليين

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن غضب السعودية من استهداف ميلشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات لقوات سعودية مكلفة بحراسة قصر المعاشيق الرئاسي .

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واكدت المصادر أن السعودية تعتبر استهداف قواتها بعدن من قبل ميلبشيا الانتقالي تم بتوجيهات من الإمارات وكرد فعل على اعلان المملكة موقف مناهض للانقلاب بالجنوب ومؤيد للشرعية اليمنية منوهة بان الترتيبات لهذة العملية بدأت بالفعل .

ولفتت الى أن الرد السعودي سيكون حاسما وأن الساعات القادمة ستشهد مبادرة السعودية بقلب الطاولة على الانقلابيين والإمارات من خلال عملية عسكرية للجيش الوطني بدعم غير مسبوق من الجيش السعودي .