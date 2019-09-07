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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد كيف اصبح .. قوات الجيش الوطني تعلن تحرير منفذ الطوال الحدودي ..«صور وفيديو»

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----------------------------------------span style="font-size:16px; text-align:justify">تمكنت قوات الجيش الوطني الجمعة، من السيطرة على منفذ الطوال الحدودي بمديرية حرض بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" أن لواء الفرسان بقيادة العميد زيد زاهر الحجوري أحد ابناء قبيلة حجور بمديرية كشر بمحافظة حجة حرر منفذ الطوال القديم الجمعة عقب معارك ضارية مع الحوثيين.

وحصل "يمن برس" على فيديو مصور يظهر الدمار الهائل في منفذ الطوال الحدودي الذي تحول إلى أكوام من الركام بعد شهد أعنف المعارك بين قوات الجيش والحوثيين خلال ثلاث سنوات.

وبحسب خبراء عسكريين، فإن استكمال تحرير مدينة حرض يعني السيطرة على أهم منفذ بري يربط اليمن بالسعودية، ويوجه ضربة كبيرة وموجعة لمليشيات الحوثي.

وقبل عامين تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير منفذ الطوال الجديد فيما ظل المنفذ القديم تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

يذكر أن منفذ الطوال الحدودي بمديرية حرض شمال غرب محافظة حجة أكبر معبر للركاب والبضائع بين السعودية واليمن وتم اغلاقه منذ منتصف العام 2015 بسبب اندلاع المواجهات على الشريط الحدودي.