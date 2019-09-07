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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان ...لن تصدق جثث من هي ...العثور على اربع جثث في منزل المخلوع "صورة"

على الرغم من مرور أكثر من 30 عام على الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق لباراجواي ألفريدو ستروسنر ، إلا أن سلطات بلاده لا زالت تكتشف جرائمه . Advertisements فقد كشفت صحيفة ” أولتيما أورا ” في بارجواي عن العثور على رفات 3 جثث في شقة كانت تخص ” ستروسنر” في وقت ما ، وهي تبعد عن العاصمة ” أسونسيون” بنحو 300 كم . من جانبها ،فتحت وزارة العدل هناك ملف جرائم الرئيس السابق في محاولة للتعرف على هوية الجثث ، إذ تورط “ستروسنر ” في أكثر من 900 جريمة قتل وانتهاك لحقوق الإنسان . الجدير بالذكر أنه تمت الإطاحة به عام 1989 م ، وسط اختفاء 425 شخص لم يتم العثور على جثثهم يعد خطفهم وقتلهم .

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