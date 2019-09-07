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عدن - ياسمين التهامي - هل هو تفاديا لما حصل مع محمد بن راشد؟!!...الملك يطلق زوجته والاخيرة تبدأ بنشر فضائح الاسرة الحاكمة "تفاصيل "
عبر ملك ماليزيا السابق السلطان محمد ، الذي لا يزال حاكم مقاطعة كيلانتان ، عن أسفه لزواجه من ملكة جمال روسية وتخلى عن عرشه ، مؤكدا في تصريحات إعلامية ، أنه قد طلق زوجته ، فقد شوهت العائلة الملكية .
ولأن القضية كانت محاطة بالارتباك وتداول أنباء مغلوطة ، الأمر الذي دفع قصره الملكي لإصدار بيان رسمي لم يسبق له مثيل.
وقال البيان ، “ إن قصر كيلانتان مستاء للغاية ويدين نشر الصور الخاصة للسلطان محمد الخامس على وسائل التواصل الاجتماعي وجميع المنشورات غير اللائقة عن الشؤون الشخصية والخاصة لصاحب السمو الملكي على وسائل التواصل الاجتماعي ” .
وكان تزوج الزوجان في حفل إسلامي سري في 7 يونيو من العام الماضي ، عندما كان محمد الخامس لا يزال يحكم ماليزيا ، ثم تبع ذلك حفل آخر في نوفمبر 2018 في موسكو ، تسربت تفاصيله إلى وسائل الإعلام.
وبدأت المخاوف تتنامى في ماليزيا بعد ظهور تقارير غاضبة حول ماضي ملكة الجمال ، بما في ذلك ظهورها مع روسي يظهر أنه تم تصويرها أثناء ممارسة علاقة في حمام سباحة .
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