سلمان للإغاثة يوزع 200 سلة غذائية بمحافظة سقطرى 

توزيع 200 سلة غذائية

كتب متابعات_الخليج 365

أوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن قيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإغاثية، بتوزيع 200 كرتونة من السلال الغذائية في مناطق خدروتي ودكشيتا ودنهر ولامه بمديرية حديبو في محافظة سقطرى، يستفيد منها 154 أسرة.



ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني الشقيق.

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