شكرا لقرائتكم خبر عن هبة ريح تطير ملابس الفنانة “ أليسا “ وتحرجها أمام متابعيها بعد انكشاف “المستور“ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1330836خرجت الفنانة إليسا عن صمتها وردت على الانتقادات التي تعرضت لها أثناء ظهورها باطلالة كاجوال داخل الطيارة وببطن منتفخ في صور أٌلتقطت لها برفقة فارس كرم ، ونشرتها من دون أن تستخدم تقنية الفوتوشوب أو الفيلتر ، قائلة ” إلى كل الكارهين موتوا بغيظكم! ” .

وبدوره، دافع الاعلامي ايلي باسيل عن اليسا بشراسة، ونشر صورتها عبر مواقع التواصل وعلق عليها بالقول: “تعليقات بعض الناس على الشكل اللي ظاهر فيه جسم اليسا.. كلمتين عالماشي رح قولن وباختصار كالعادة، كلّ واحد يشوف شكله بالأوّل! “.

وتابع ، ” التنمّر من ورا التلفون للأسف هيدا جبن بحياتي ما برعت فيه!! صحيح فيه كتير قصص مش ظابطة معنا بالمرّة بيناتنا أنا واليسا، إلّا إنّو في طريقة تفكير منشبه فيها بعض أنا وياها، ألا وهي منعمل اللي بدنا ياه، منلبس اللي بدنا ياه والأهمّ مناكل اللي بدنا ياه بلا ما تفرق معنا العالم وحكيها، لأن هالقدّ متصالحين مع حالنا وهالقدّ ثقتنا بنفسنا كبيرة ” .1330836