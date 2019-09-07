شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت يدين حادثة اغتيال ضابط في النخبة ويتوعّد الإرهابيين بالقصاص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استنكرت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية حادثة اغتيال النقيب عبدالواسع أحمد حسن العيدروس الضابط بالمنطقة العسكرية الثانية والذي طالته أيادي الغدر والإرهاب بوادي حضرموت.

واستنكر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الحادث الإجرامي والارهابي الذي تعرّض له الضابط عبدالواسع العيدروس الذي يعد من خيرة القيادات الوطنية العسكرية الشابة والمؤهلة ، حيث أسهم مع زملائه من أبطال المنطقة العسكرية الثانية في تحرير ساحل حضرموت من فلول عناصر الارهاب في ابريل عام 2016م.

وأدان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية واستنكر بشدة هذا الحادث الارهابي، مؤكداً أن الحرب ستتواصل بقوة وبهمم عالية ضد الإرهاب لاجتثاثه من جذوره، وأن هذه الأحداث المأساوية لن تثنينا عن مبادئنا وعن صلابتنا في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب أينما كان.

Advertisements

وتوعدّ المحافظ بالقصاص من القتلة الإرهابيين ، وقال : سنتابع هذه العناصر وسننال منها لتنال القصاص ولتكون عبرة للآخرين.

وأشار محافظ حضرموت الى ان الإرهاب آفة خطيرة ، وهناك من يتربص بحضرموت وكوادرها وأبنائها، لكن أبطال مؤسستنا العسكرية والامنية سيكونون لهم بالمرصاد وعيوناً ساهرة لحفظ أمن حضرموت.

وتقدّم المحافظ بخالص التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيد النقيب عبدالواسع أحمد حسن العيدروس، سائلاً المولى تعالى بأن يتقبله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.