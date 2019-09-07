شكرا لبحثكم عن خبر مدير قسم شرطة في تعز يضيف المواطنين بالرمان و العنب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نشر المحامي و الناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد في صفحته بالفيسبوك لصورة ضابط شرطة و بجواره صحن عنب و رمان من اجل تضييف كل مواطن يلجا الى قسم الشرطة.
يطالب إنصافه و لغرض إعادة لثقة المواطن بالدولة في ظل انعدامها في ظل انتشار الظواهر المسلحة و حكم القوي على الضعيف دون مقدرة الجهات الأمنية و على وجه الخصوص في تعز على إعادة الأمن و الأمان في ربوع محافظة تعز و علق المحامي الشرعبي على تلك الصورة بالقول :
ياليت كل مدراء أقسام الشرطة مثل النقيب/فهمي الجرادي مدير قسم شرطة باب موسى يستقبلون المواطنين في مكاتبهم بالرمان و العنب لهذا اعتبره الضابط المثالي و افضل مدير قسم شرطة يستحق التكريم و الإشادة.
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