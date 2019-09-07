شكرا لبحثكم عن خبر ناشطون يمنيون يطلقون حملة إعلامية للمطالبة بإطلاق سراح الرئيس هادي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق نشطاء يمنيون مساء الجمعة، حملة إعلامية على موقع التدوين الأصغر "تويتر" للمطالبة بإطلاق سراح الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يعتقد أنه محتجز في العاصمة السعودية الرياض.

وأثارات مواقف الرئاسة اليمنية المتسمة بالسلبية، تجاه كثير من القضايا الوطنية المتعلقة بانحراف مسار التحالف في اليمن عن الأهداف التي تدخل من أجلها، الشكوك حول احتجاز الرياض للرئيس هادي، خاصة في ظل الحديث عن منعه من اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بإنهاء دور الامارات، في التحالف الذي تقوده السعودية لحرب الحوثيين في اليمن.

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وحقق الوشم الذي أطلقه ناشطون يمنيون مساء اليوم تحت عنوان #اطلقوا_سراح_الرئيس_هادي إنتشارا واسعا على موقع التدوين الأصغر تويتر.

وشهدت الأيام الأخيرة تزايد أعداد اليمنيين، في تويتر بشكل ملفت للنظر، عقب دعوات أطلقها ناشطون يمنيون إلى إلاقبال على منصة التدوين الأصغر "تويتر" لإيصال صوت اليمنيين إلى العالم الخارجي وكشف انتهاكات الإمارات بحق اليمنيين.

#الموقع_بوست

