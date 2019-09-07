هكذا رد هاني بن بريك على تغريدات السفير السعودي

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يزيد بن سلمان - شبوة - رد نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك على التصريحات الاخيرة للسفير السعودي محمد آل جابر بشان توحيد الجهود العسكرية ضد الحوثي. Advertisements وقال بن بريك في تغريدة على حسابه في "تويتر" - "نقدر عاليا جهود السفير السعودي محمد آل جابر منذ قيام عاصفة الحزم، ومن ذلك تركيزه على توحيد الجهود العسكرية ضد الحوثي ومنع اندلاع أي معارك أخرى تنحرف بمسارنا في مواجهة المشروع الإيراني. ونحن معه في كل هذا ونؤكد عليه دائما، ويهمنا جدا نجاح مساعيه. ولن يجد الجنوبيين إلا مع التحالف.

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