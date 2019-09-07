شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يحدد بدء هطول الامطار وتساقط البرد في هذا الشهر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زف فلكي يمني، مساء الجمعة، بشرى سارة لليمنيين بخصوص موعد هطول الأمطار خلال سبتمبر الجاري. وقال الفلكي محمد عياش، في بيان مقتضب نشره على صفحته بالفيسبوك، إعتباراً من يوم بعد غدا الأحد، الثامن من سبتمبر، بمشيئة الله تعالى، تتجدد فرص هطول الأمطار الرعدية على مُعظم المناطق من المرتفعات الجبلية، مع إحتمالية إمتدادِها خلال أيام الإسبوع إلى أجزاء مُتفرقه من الهضاب الداخلية والهضبة الوسطى". Advertisements واشار عياش الى أن الامطار ستكون أكثر غزارةً وفقاً للمؤشرات على سهول تهامة والسلسلة الجبلية المحاذية لها شرقاً، كما يُتوقع أن يُصاحب هذهِ الأمطار هُبوب للعواصف الرعدية الشديدة وخاصةً على السهول، وكذا تساقط للبرديات على بعض المناطق الجبلية. وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق والمرتفعات الجبلية والمحافظات الغربية والساحلية في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلكي يمني يحدد بدء هطول الامطار وتساقط البرد في هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.