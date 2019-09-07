شاهد.. مقطع فيديو نادر لإستقبال الشيخ زايد فى عدن 

Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 الشيخ زايد كتب متابعات_الخليج 365 تداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو مصور لزيارة الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله إلى عدن، بمصاحبة الرئيس الجنوبي "سالم ربيع علي"، ويوضح الفيديو جوله تفقديه للراحل داخل أحد مصانع عدن، والتي كانت تشهد طفرة صناعية وتجارية هائلة.

Advertisements وأشاد المغردين بدور القائد الراحل زايد الخير، في دعم الجنوب العربي، مؤكدين على عمق العلاقات التاريخية بين شعب الجنوب وأبناء الإمارات. وفي السياق ذاته خرج مئات الآلاف في عدد من محافظات جنوب اليمن في تظاهرات حاشدة بعنوان (مليونية الوفاء)، تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لتقديم الشكر لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي صدم من يحاولون بث الفتنة والوقيعة بين قيادة البلدين. Advertisements Advertisements

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