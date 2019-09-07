شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللوبي السعودي بأمريكا يوجه تحذيرًا شديد اللهجة للإمارات (تحملوا العواقب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3568515قال رئيس اللوبي السعودي في أمريكا "سابراك" سلمان الأنصاري إن ‏الحكومة الوحيدة في العالم التي لاتعترف بشرعية الرئيس ‎ عبدربه منصور هادي في ‎اليمن هي حكومة ‎إيران المتطرفة.

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