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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الفنانة اليسا تصدم جمهورها لأول مرة وتكشف عن مناطقها الحساسة ..شاهد

خرجت الفنانة إليسا عن صمتها وردت على الانتقادات التي تعرضت لها أثناء ظهورها باطلالة كاجوال داخل الطيارة وببطن منتفخ في صور أٌلتقطت لها برفقة فارس كرم ، ونشرتها من دون أن تستخدم تقنية الفوتوشوب أو الفيلتر ، قائلة ” إلى كل الكارهين موتوا بغيظكم! ” .

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الفنانة اليسا تصدم جمهورها لأول مرة وتكشف عن مناطقها الحساسة ..شاهد

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وبدوره، دافع الاعلامي ايلي باسيل عن اليسا بشراسة، ونشر صورتها عبر مواقع التواصل وعلق عليها بالقول: “تعليقات بعض الناس على الشكل اللي ظاهر فيه جسم اليسا.. كلمتين عالماشي رح قولن وباختصار كالعادة، كلّ واحد يشوف شكله بالأوّل! “.

وتابع ، ” التنمّر من ورا التلفون للأسف هيدا جبن بحياتي ما برعت فيه!! صحيح فيه كتير قصص مش ظابطة معنا بالمرّة بيناتنا أنا واليسا، إلّا إنّو في طريقة تفكير منشبه فيها بعض أنا وياها، ألا وهي منعمل اللي بدنا ياه، منلبس اللي بدنا ياه والأهمّ مناكل اللي بدنا ياه بلا ما تفرق معنا العالم وحكيها، لأن هالقدّ متصالحين مع حالنا وهالقدّ ثقتنا بنفسنا كبيرة ” .