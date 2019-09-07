مليشيا الحوثي تشن قصف مكثف على مواقع القوات المشتركة جنوب الحديدة

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السبت 7 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت قناة "العربية" الإخبارية، في متابعة لها لتطورات الأوضاع فى محافظة الحديدة، عن استمرار اختراق مليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم الذي تم تحت إشراف الأمم المتحدة، وأوضحت مصادر للقناة أن المليشيا الإرهابية شنت قصف مكثف على مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 جنوب المدينة.
وأضافت المصادر أن الميليشيات عاودت استهداف منطقة "الفازة" على الخط الساحلى ومواقع القوات المشتركة غداة تصعيد امتد إلى المنطقة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا وتحشيد وقوات ومقاتلين إلى تخوم منطقة الجبلية جنوب المديرية نفسها، إضافة إلى مواقع عدة فى مديرية حيس.
كما سقطت مقذوفات مدفعية ورشاشة قرب مواقع "المشتركة" فى مدينة الدريهمى أطلقتها الميليشيا من أحياء سكنية داخل المدينة.
واستخدمت المليشيات فى خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بينها مدافع الهاون وقذائف (آر بى جى)، ورشاشات عيار 14.5 و12.7
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.