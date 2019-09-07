مليشيا الحوثي تشن قصف مكثف على مواقع القوات المشتركة جنوب الحديدة

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت قناة "العربية" الإخبارية، في متابعة لها لتطورات الأوضاع فى محافظة الحديدة، عن استمرار اختراق مليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم الذي تم تحت إشراف الأمم المتحدة، وأوضحت مصادر للقناة أن المليشيا الإرهابية شنت قصف مكثف على مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 جنوب المدينة.

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وأضافت المصادر أن الميليشيات عاودت استهداف منطقة "الفازة" على الخط الساحلى ومواقع القوات المشتركة غداة تصعيد امتد إلى المنطقة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا وتحشيد وقوات ومقاتلين إلى تخوم منطقة الجبلية جنوب المديرية نفسها، إضافة إلى مواقع عدة فى مديرية حيس.

كما سقطت مقذوفات مدفعية ورشاشة قرب مواقع "المشتركة" فى مدينة الدريهمى أطلقتها الميليشيا من أحياء سكنية داخل المدينة.

واستخدمت المليشيات فى خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بينها مدافع الهاون وقذائف (آر بى جى)، ورشاشات عيار 14.5 و12.7