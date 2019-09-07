Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 صورة ارشيفية Advertisements كتب الخليج 365 ـ متابعات مع استمرار دفع المليشيات الحوثية بتعزيزات عسكرية ، منذ ما يقارب الشهر والنصف للقتال على جبهة ثره واقتحام مديرية مكيراس، وفي السياق ذاته وتزامنا مع الأحداث ووصول تلك التعزيزات، تجددت الإشتباكات منذ قليل بين أبطال المقاومة الجنوبية وبين مليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وعلق "حسين الوحيشي" قائد أركان حرب جبهة ثره حول حقيقة الأوضاع فى الجبهة قائلا: " ما زالت المليشيا العمليات تدفع بتعزيزات عسكرية وحشود بشرية وذلك في محاولة منها لأختراق مواقع المقاومة ولكن هيهات لهم ذلك فالأبطال لهم بالمرصاد بأذن الله" مضيفًا، قائلًا" المليشيا الحوثية شنت الليلة هجوما بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقعنا ولكن ولله الحمد تم التصدي لهذا الهجوم وكسره من قبل أبطال المقاومة الجنوبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد جبهة ثره يكشف حقيقة دخول المليشيا مديرية ميكراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.