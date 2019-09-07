شكرا لقرائتكم خبر عن صدمت الجميع.. فنانة شهيرة تجمع بين طليقها وحبيبها في وضع حميمي (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9585963في مفاجأة صادمة للجميع، نشرت فنانة لبنانية شهيرة صورة لها مع طليقها وحبيبها الجديد في وضع حميمي، إذ ظهرت في حضن أحدهما والآخر يحتضنها من الخلف.

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بعيد ميلادها الـ 40.

ونشرت نادين الراسي مجموعة من الصور من الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام .

وأثارت نادين جدلا واسعا بين متابعيها بعد نشرها للصور التي ظهرت بها وهي تجمع بين طليقها حاتم حدشيتي وحبيبها الجديد مجد دعبول والتي حرصت على حضورهم بالإضافة إلى ابنها مارك حدشيتي .

حيث انتقدها العديد من المتابعين على هذا التصرف وجاءت التعليقات مثل:"قادرة وتعملها" و "كيف جمعت بين الإثنين في مكان واحد" .

وكانت قد أعلنت منذ فترة عن قصة ارتباطها وحبيبها الجديد "مجد دعبول" عبر موقع إنستجرام .

ويأتى احتفال نادين الراسى بعيد ميلادها بعد أيام قليلة من عودتها الى التمثيل وتوقيعها على المشاركة في عمل درامى جديد على الرغم من قرار اعتزالها الفن .

ويعود قرار نادين باعتزال الفن إلى واقعة ضرب ابنها مارك لها والذي كان سبب أيضا في دفعها إلى محاولة الانتحار بتناول ما يقرب من 90 حبة مهدئ . 9585963

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