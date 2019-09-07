شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اربع سنوات .. "النفيسي ‘‘ يكشف مؤامرة ‘‘إيرانية إماراتية‘‘ خطيرة في اليمن؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3356403أعاد ناشطون تداول وثيقة تتضمن تغريدات للمفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي يتهم فيها إيران والإمارات بدعم مخطط خطير في اليمن يستهدف أمن المملكة العربية السعودية.

ويتزامن ذلك، بالأحداث الحاصلة جنوب اليمن، من دعم الإمارات للانفصاليين ما يعتبر توافق إيراني إماراتي لتقسيم اليمن بحسب النفيسي.

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وكان النفيسي علق في وقت سابق على قرار الرئيس هادي بتعيين عيدروس الزبيدي محافظا لعدن، قائلا إن الأخير محسوب على إيران وله علاقات قوية مع الحوثي.. متسائلا ما دلالة ذلك التعيين.

واتهم النفيسي حينها، الإمارات التي يسميها دولة "الطرف" بالسعي لتحويل "عاصفة الحزم" إلى حرب استنزاف للتحالف.

وأكد النفيسي في التغريدات التي رصدها محرر "بويمن" أن إيران والإمارات كلاهما يدعمان وبقوة فكرة تفسيم اليمن، وكل القوى التي تنادي بذلك.3356403