شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات عسكرية ضخمة وحشود بشرية حوثية كبرى تتجه نحو هذه المحافظة الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1973713منذ مايقارب الشهر والنصف والمليشيات الحوثية تدفع بتعزيزات عسكرية وحشود بشرية إلى مديرية مكيراس وجبهة ثره وبطريقة ممنهجة حيث أن هذه التعزيزات والحشود تأتي بشكل متقطع بغرض عدم لفت الأنظار إليها.

حيث وقد أعلنت بعض القوات التحرك صوب مكيراس لتحريرها مما دفع المليشيات باستقطاب تعزيزات لغرض إستحداث مواقع جديدة في محاولة منها لتمكنها من التصدي لأي هجوم.

Advertisements

في السياق ذاته وتزامنا مع الأحداث ووصول تلك التعزيزات إندلعت إشتباكات مساء الليلة السبت بين أبطال المقاومة الجنوبية من جهة وبين تلك المليشيات الحوثية من جهة أخرى.

حيث أكد أركان حرب جبهة ثره حسين الوحيشي حول ماحدث قائلا:- المليشيات وحسب مصادر العمليات لازالت تدفع بتعزيزات عسكرية وحشود بشرية وذلك في محاولة منها لأختراق مواقع المقاومة ولكن هيهات لهم ذلك فالأبطال لهم بالمرصاد بأذن الله.

هذا وقد شنت تلك المليشيات الليلة هجوما بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقعنا ولكن ولله الحمد تم التصدي لهذا الهجوم وكسره من قبل أبطال المقاومة الجنوبية.1973713