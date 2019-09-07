شكرا لقرائتكم خبر عن بعد " انقلاب عدن " .." محمد بن زايد " يواجه تصاعد غير مسبوق للسخط في اوساط النخب الإماراتية .. وتوقعات بانتفاضة " بن راشد " ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5344470كشفت مصادر اعلامية إماراتية عن تصاعد اجواء الاستياء والسخط في العديد من الأوساط داخل الإمارات جراء تنامي حالة عدم الرضا على طريقة ادارة " محمد بن زايد " للسياسة الخارجية للإمارات .

واكدت المصادر لـ "اليمني اليوم " أن تحول الإمارات عن الهدف الاساسي لمشاركة القوات الاماراتية في التحالف العربي والمتمثل في مساعدة الشعب اليمني على استعادة مؤسسات الدولة المختطقة من قبل ميلشيا الحوثي الموالية لايران واتجاهها الى اسقاط الشرعية في عدن والجنوب مثل صدمة للكثير من الإماراتيين الذين تقبلوا التضحيات التي فرضتها مشاركة القوات الإماراتية في الحرب باليمن وفقد الكثير من الجنود والضباط مقابل قيام الدولة بمهمة انسانية واخلاقية نبيلة تتمثل في اعادة الشرعية اليمنية وانهاء تمرد الحوثيين ومناهضة المد الايراني المتصاعد .

واشارت المصادر الى أن اجواء السخط شملت ايضا شخصيات كبيرة ورفيعة في الامارات الاخري المكونه للدولة الاتحادية معتبرة أن انحراف الامارات عن اهداف التحالف العربي في اليمن والاتهامات الموجهة للنظام الحاكم بدعم الانقلابات في مصر وليبيا وعدد من الاقطار التي تشهد صراعات داخلية على السلطة قد يتسبب في دخول الإمارات ذاتها في ازمة سياسية عاصفة منوهة الى ان دعم الامارات للانفصاليين بعدن قرار اتخذ بشكل منفرد من بن زايد ولم يتم استشارة الحكومة التي يرأسها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وهو ما تسبب في تصاعد سخط الأخير من طريقة ادارة علاقات البلاد بدول الجوار .

ولم تستبعد المصادر ان ينتفض حاكم دبي الذي يعرف بشخصيته المؤثرة وطباعه الحادة .5344470