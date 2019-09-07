شاهد : رجل يعض زوجته في منطقة حساسة حتى الموت .. وعند التشخيص كانت الصدمة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فارقت امرأة الحياة في جزيرة سولاوسي الإندونيسية متأثرة بإصابات لحقت بها إثر تعرضها للعض في منطقة العنق، وصاحب الفعلة كان زوجها. وذكرت قناة تلفزيون كومباس أن الضحية كانت تعيش في قرية "توبوا" بمنطقة "كولاكا" فيآ جزيرة سولاوسي، وتوفيت بالمستشفى بعد ان عجز الأطباء عن إنقاذ حياتها بسبب إصابات بجروح خطرة نتيجة العض في منطقة حساسة. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأفيد في هذا السياق بأن الشرطة الإندونيسية تمكنت من إلقاء القبض على الزوج الجاني الذي يزعم أقاربه أنه يعاني من اضطرابات عقلية.

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