شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الزبيدي يخرج عن صمته ويحكي عن أسباب فشل حوار جدة .. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر مقربة من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي عن خطاب هام مصور لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي بعد قليل من مقر اقامته في فندق الرتز كارلتون في العاصمة الاماراتية أبو ظبي.

وقالت المصادر ان الزبيدي سيوضح في خطابه اسباب فشل حوار جدة وسيرد على البيان الذي اصدرته المملكة العربية السعودية مساء امس الخميس.

جديد الحدث أونلاين:

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وأكد مسؤولون حكوميون لوكالة "رويترز" للأنباء اليوم الجمعة تعثر مباحثات جدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة.