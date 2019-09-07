بالفيديو|عبد الحميد شكري لـ"اليمن العربي": مسئولية دول التحالف استكمال النصر والإعتراف بدولة الجنوب

Advertisements Advertisements

بالفيديوعبد الحميد شكري لـاليمن العربي: مسئولية دول التحالف استكمال النصر والإعتراف بدولة الجنوب

السبت 7 سبتمبر 2019

عبد الحميد شكري

كتب سيد مصطفي

قال عبد الحميد شكري، رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب، أنه لا يجب ترك مجال للعبث بالأمن القومي العربي ولا بأمن الخليج العربي، مبينًا أن شعب الجنوب العربي أشقاء مع كل الشعوب العربية.

Advertisements

وأكد شكري لـ" الخليج 365" في رسالته التي وجهها لدول التحالف العربي، أن شعب الجنوب عندما انتصر إنتصر للجميع، ومسئولية دول التحالف اليوم هو استكمال هذا النصر والإعتراف بدولة الجنوب.

بينما وصف رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب، أن القيادات الجنوبية التاريخية كلها متعاونة مع الإحتلال اليمني، فالرئيس اليمني السابق حيدرالعطاس مستشار رئيس دولة الإحتلال، بينما على ناصر محمد مؤيد للوحدة بل وكان مؤيدًا لدخول الحوثيين إلى عدن، ويرى أنهم جائوا فقط لمحاربة القاعدة وداعش.