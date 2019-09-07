شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عقب البيان السعودي.. الانتقالي يغازل الرئيس هادي عبر إعلام الإمارات: "متفهم جدًا" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 1525472بدأ "المجلس الانتقالي الجنوبي" بمغازلة الرئيس هادي، عقب البيان السعودي الأخير والذي أبدى لغة غليظة تجاه التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية وما شهدته من تمرد على الحكومة الشرعية.
ووفقا لمتابعة "المشهد الخليجي"، تناقلت وسائل إعلام إماراتية تصريحات لعضو هيئة رئاسة الانتقالي وعضو وفده في حوار جدة، عبدالرحمن شيخ، مفيدا بأن الرئيس عبدربه منصور هادي "متفهم جدًا"، وبأن هناك تفاهمًا تامًا بين الانتقالي والسعودية والإمارات.
وقال الشيخ: "عبدربه منصور هادي متفهم جدًا للتطورات التي تحدث في اليمن".. نافيا في الوقت ذاته أن يكون وفد المجلس الانتقالي قد التقى بالرئيس في السعودية.
وشهدت الساعات الماضية انخفاظ ملحوظ في نبرة صوت الانتقالي عقب البيان السعودي، بخلاف ما قبله.1525472
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