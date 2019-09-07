ورد الآن : أول رد عاجل من الشرعية على اغتيال عيدروس (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - 9606059لقي ضابط كبير من قوات النخبة الحضرمية (قوات غير نظامية) في اليمن مصرعه في مدينة سيئون بوادي حضرموت، فيما توعد المحافظ فرج البحسني بالقصاص.
وذكرت مصادر محلية، أنه تم العثور، اليوم الجمعة، على الضابط ”عبدالواسع العيدروس“، وهو قائد الكتيبة الخاصة في قوات النخبة الحضرمية مقتولًا في سيارته بمدينة سيئون بعد فقدانه منذ 4 أيام .
في هذه الأثناء، توعَّد محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني بـ“القصاص من القتلة والمجرمين“، معربًا عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الجريمة.
وأكد البحسني أن“العيدروس من خيرة شباب وكوادر النخبة الحضرمية“، مشددًا على أن“هذه الجريمة ستزيدهم ثباتًا وإصرارًا لاجتثاث الإرهاب من جذوره في المحافظة“.9606059
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