شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن .. ترتيبات عسكرية طارئة بدعم مباشر وقوي من السعودية لاستعادة "عدن" واخماد تمرد الانفصاليين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3518756كشفت مصادر سياسية مطلعة عن غضب السعودية من استهداف ميلشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات لقوات سعودية مكلفة بحراسة قصر المعاشيق الرئاسي .

واكدت المصادر أن السعودية تعتبر استهداف قواتها بعدن من قبل ميلبشيا الانتقالي تم بتوجيهات من الإمارات وكرد فعل على اعلان المملكة موقف مناهض للانقلاب بالجنوب ومؤيد للشرعية اليمنية منوهة بان الترتيبات لهذة العملية بدأت بالفعل .

ولفتت الى أن الرد السعودي سيكون حاسما وأن الساعات القادمة ستشهد مبادرة السعودية بقلب الطاولة على الانقلابيين والإمارات من خلال عملية عسكرية للجيش الوطني بدعم غير مسبوق من الجيش السعودي .3518756