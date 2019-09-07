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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‘‘ النفيسي ‘‘ يغوص في العمق ويكشف أخطر مؤامرة ‘‘إيرانية إماراتية‘‘ ضد المملكة العربية السعودية ويكشف علاقة الرئيس هادي؟ (وثيقة)

أعاد ناشطون تداول وثيقة تتضمن تغريدات للمفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي يتهم فيها إيران والإمارات بدعم مخطط خطير في اليمن يستهدف أمن المملكة العربية السعودية.

ويتزامن ذلك، بالأحداث الحاصلة جنوب اليمن، من دعم الإمارات للانفصاليين ما يعتبر توافق إيراني إماراتي لتقسيم اليمن بحسب النفيسي.

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وردنا الان : ‘‘ النفيسي ‘‘ يغوص في العمق ويكشف أخطر مؤامرة ‘‘إيرانية إماراتية‘‘ ضد المملكة العربية السعودية ويكشف علاقة الرئيس هادي؟ (وثيقة)

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وكان النفيسي علق في وقت سابق على قرار الرئيس هادي بتعيين عيدروس الزبيدي محافظا لعدن، قائلا إن الأخير محسوب على إيران وله علاقات قوية مع الحوثي.. متسائلا ما دلالة ذلك التعيين.

واتهم النفيسي حينها، الإمارات التي يسميها دولة "الطرف" بالسعي لتحويل "عاصفة الحزم" إلى حرب استنزاف للتحالف.

وأكد النفيسي في التغريدات التي رصدها محرر "بويمن" أن إيران والإمارات كلاهما يدعمان وبقوة فكرة تفسيم اليمن، وكل القوى التي تنادي بذلك.