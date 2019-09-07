شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد اقل من شهر على زواجها .. الإعلامية السعودية روزانا اليامي تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد اقل من شهر على زواجها .. الإعلامية السعودية روزانا اليامي تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد

اثارت الاعلامية السعودية روزانا اليامي جدلا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها فيديو وصف بأنه خادش للحياء.

واعاد ناشطون سعوديون نشر فيديو للاعلامية روزانا اليامي ، قامت بنشرة في وقت سابق من مساء امس الجمعة على حسابها بالانستجرام وظهرت فيه وهي بين احضان رجل قالت انه زوجها . ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجل : تطورات طارئة حول مقتل زوجة محمد بن راشد .. شاهد اول صورة لها وهي ملطخة بالدماء .. ومن يقف وراء العملية عاجـــل : بعد اقل من شهر على زواجها .. الإعلامية السعودية روزانا اليامي تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد Advertisements وردنا الان : ‘‘ النفيسي ‘‘ يغوص في العمق ويكشف أخطر مؤامرة ‘‘إيرانية إماراتية‘‘ ضد المملكة العربية السعودية ويكشف علاقة الرئيس هادي؟ (وثيقة) • عـــــاجـــــل : مقتل الاميرة هيا بنت الحسين قبل قليل بطلقات مسدس كاتم صوت ، وضاحي خلفان وطحنون بن زايد يوجهون رسالة عاجلة ل محمد بن راشد ..(شاهد اول صورة وتفاصيل ماحدث) ----------------------------------------

واخفت الاعلامية روزانا وجه زوجها في الفيديو المتداول والذي رصده موقع "صوت المغتربين" ، واكتفت باظهار وجهها ، كما قامت بنهاية الفيديو بنشر صورة لكامل جسمها ، وتعمدت ان تكون مؤخرتها ظاهرة بشكل بارز .

واشعل مغردون سعوديون مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن استنكارهم ورفضهم لهذا التفسخ والانحلال ، وقد ظمنو تغريداتهم تحت هاشتاج #روزانا_اليامي .

وكانت الاعلامية السعودية روزانا اليامي قد اعلنت منتصف الشهر الماضي عن زواجها ، لكنها لم تكشف عن هوية العريس ولم تنشر صوره

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اقل من شهر على زواجها .. الإعلامية السعودية روزانا اليامي تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.