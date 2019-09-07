أوضحت شرطة محافظة مأرب، اليوم الجمعة، ملابسات استمرار ايقاف الضابط في التوجيه المعنوي حافظ مطير، والذي تم اعتقاله أواخر الشهر المنصرم.
ونوهت ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة مأرب، في بيان مقتضب، نشرته على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن "استمرار ايقاف الضابط حافظ مطير يأتي على ذمة قضايا منظورة لدى النيابة العسكرية، كونه ضابط في القوات المسلحة اليمنية".
وأكدت "أنه لا علاقة للسلطة المحلية بمأرب وشرطة المحافظة بالموضوع".
وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، قامت عناصر تابعة لأمن محافظة مأرب باقتحام منزل الناشط حافظ مطير، واقتادته إلى مكان مجهول.
وقال ناشطون إن سبب اعتقال حافظ مطير على خلفية منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مأرب توضح سبب ايقاف حافظ مطير وتقول: "لا علاقة للسلطة المحلية بذلك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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