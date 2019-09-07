حضرموت: العثور على جثة ضابط في النخبة الحضرمية بعد أيام من اختفائه

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة سيئون، بوادي حضرموت، شرقي اليمن، على جثة ضابط عسكري، في النخبة الحضرمية بعد اختفائه لأيام.
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن الأجهزة الأمنية بمدينة سيئون عثرت على جثة الضابط "عبد الواسع العيدروس"، قائد الكتيبة الخاصة للنخبة الحضرمية بعد اختفاء لعدة أيام".
وأضاف، أن العيدروس عثر عليه بمنطقة حوطة سلطانة، بمدينة سيئون مقتولاً في سيارته.
ويعتبر الضابط "عبد الواسع العيدروس"، أحد قاطني منطقة تاربة بمدينة سيئون، وواحداً من أفراد النخبة الحضرمية، التابعة للمنطقة العسكرية الثانية.
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