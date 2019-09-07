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عدن - ياسمين التهامي - عاجـــل : بعد الميسري والجبواني .. وزير جنوبي يلتحق بركب الابطال ويعلن العودة إلى عدن شاء من شاء او اباء من اباء

اكد وزير التربية والتعليم بالحكومة الشرعية الدكتور عبدالله لملس عودة الحكومة قريبا الى العاصمة المؤقتة عدن . Advertisements

وفي تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" قال الوزير لملس :

( اهداء لكل من يسأل عننا .. نحن بخير . وسنعود الى عدن قريبا شاء من شاء او اباء من اباء . وبالبدوي .. عائدون الى عدن غصباء والا طرباء .) وكانت الحكومة الشرعية قد غادرت العاصمة المؤقتة عدن الشهر الماضي بعد انقلاب مسلح نفذته مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات وسيطرت حينها على كل مقار ومؤسسات الدولة.

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