سياسي سعودي يكشف عن “وطاف” بن زايد في الخليج

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

اتهم سياسي سعودي، دولة الإمارات بخيانة المملكة في اليمن.

وقال الأمين العام لـ”حزب الأمة الإسلامي” عبد الله السالم، إنّ “الإمارات شريك خائن في ظل غباء السلطات السعودية، والتي لا تستطيع قراءة الساحة السياسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما جعلها أداة رخيصة في يد (ولي عهد أبوظبي) محمد بن زايد”.

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وأكّد “السالم” بأنه لا يوجد شراكة حقيقية بين السعودية والإمارات، وإنما مصالح ضيقة جداً على حساب وحدة الشعب اليمني.

وأضاف أن الرياض تقع دائماً في فخ الدروشة السياسية الذي ينصبه لها محمد بن زايد، واعتبر التباعد الإماراتي السعودي خطوة إيجابية، ولكنه للأسف جاء متأخراً جداً بعد أن أدركت الرياض أنها مجرد أداة في يد محمد بن زايد خلال الأعوام الماضية.

وأوضح أن السعودية أخفقت في اليمن وزادت من معاناة اليمنيين، مشيرا إلى أن ‏‏تقارب الإمارات مع إيران ناتج ‏عن تغير السياسة الأمريكية في الخليج.