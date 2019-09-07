بالفيديو .. تصفية قائد عسكري كبير ينتمي لمحافظة عمران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

اقدمت مليشيات الحزام الامني المدعومة من الامارات ، امس الجمعة، على اعدام قائد عسكري كبير موالي للفار هادي.

وقالت مصادر خاصة لـ” الخليج 365 ” أن العقيد عبدالله القحمي سقط جريحاً خلال المعارك التي اندلعت مؤخراً بين قوات هادي وقوات المجلس الانتقالي في محافظة ابين، وقد ظهر عبر مقطع فيديو وهو يتلقى العلاج، بعد اسره من الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي.

وظهر العقيد القحمي على مقطع الفيديو في حالة صحية جيدة اثناء تلقيه العلاج في هيئة مستشفى الرازي بأبين..

وتؤكد المصادر أن القحمي الحاشدي الذي ينتمي لمحافظة عمران قد جرى تصفيته امس بصورة مفاجئة . مشيرة الى أن المذكور عمل كأركان حرب الواء 312 في مأرب ووصل الى أبين ضمن التعزيزات العسكرية التي ارسلها علي محسن الأحمر.