شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : السعودية توجه ضربة قوية وساحقة للامارات بعد ارسال مدرعات إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شن السياسي السعودي علي التواني، هجوما واسعا على دويلة الامارات عقب تزويدها مليشيا الانتقال الجنوبي، بمدرعات مؤكدا انها ستتحول إلى زبدة.

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وقال التويتي، في تغريده على" تويتر" ان المدرعات التي وصلت لعدن لن تفرض امراً واقعاً ولن تقيم دولة.

وأضاف ان هذه المدرعات ستتحول الى زبدة في ايدي المرتزقة الجبناء من ابو ٣٠٠ دولار ان حاولوا محاربة وحوش الجبال الذين عجز عنهم كافة الغزاة من الرومان لمن يحاولون الان من الاجانب بسط نفوذهم على جزء منه.