شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الامارات تفاجى الجميع وتوجة هذا الطلب العاجل للرئيس هادي وتطلب سرعة تنفيذة "تفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طالب الخبير العسكري والاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي، الرئيس عبدربه منصور هادي، بإبعاد الفاسدين والطائفيين عن حكومة الشرعية. آ وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "الخلل في الشرعية ويجب تقويهما بدون أن تتغير بعد الوجوه الحزبية في الشرعية فلا يتغير شي الرئيس عبدربه أن كان القرار لا يزال بيده فعليه أبعاد الفاسدين والطائفيين نتحدث لمصلحة المنطقة ووجهة نظرنا مع كثير من الإخوة متطابقة". جديد الحدث أونلاين: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : الامارات تفاجى الجميع وتوجة هذا الطلب العاجل للرئيس هادي وتطلب سرعة تنفيذة "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.