شاهد : زواج يمني بفتاة أمريكية في ميشيغان يشعل التواصل الاجتماعي

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق حفل زفاف لطالب يمني على زوجته الأمريكية في ولاية ميشيغان. وأظهر المقطع اتسام الحفل بالتقاليد اليمنية الشهيرة من ارتداء للزي اليمني واحتفالهما في الشوارع وسط السيارات كما هو المشهور في معظم البلدان العربية بحضور أصدقاء العروسين، ووسط الأغاني اليمنية. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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