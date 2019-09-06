ماذا قال هاني بن بريك عن تصريحات السفير السعودي؟

رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك

كتب عدن الرياض - الخليج 365

وقال بن بريك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "نقدر عاليا جهود السفير السعودي محمد آل جابر منذ قيام عاصفة الحزم".

وتابع "ومن ذلك تركيزه على توحيد الجهود العسكرية ضد الحوثي ومنع اندلاع أي معارك أخرى تنحرف بمسارنا في مواجهة المشروع الإيراني".

وأضاف" ونحن معه في كل هذا ونؤكد عليه دائما، ويهمنا جدا نجاح مساعيه، ولن يجد الجنوبيين إلا مع التحالف".

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