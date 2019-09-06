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صحيفة إماراتية: للإعلام دور مهم في تشكيل اتجاهات الرأي العام

الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "للإعلام دور مهم في تشكيل اتجاهات الرأي العام وغرس الوعي والمعرفة لدى المجتمعات".



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة الجمعة - تابعها "الخليج 365" - "وحالياً يشهد طفرة كبيرة جراء التطورات التكنولوجية الهائلة التي طالت وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية، فضلاً عن الفضاء الأوسع الذي تجسده شبكات التواصل الاجتماعي".

ومضت "وفي رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموجهة إلى المشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، حكمة تعكس خلاصة خبرات سموه في دروب الحياة، ليكونوا على قدر المسؤولية حين يكلفون بالعمل في أوطانهم لنقل الصورة إلى المتلقي بمصداقية ومهنية تراعي الأخلاقيات والقيم الإنسانية لا الدعاية السوداء التي تحرق البلاد عبر أبواق تحريضية أمثِلتُها كثيرة في منطقتنا".

وأضافت "ميثاق شرف إعلامي قوامه الصدق وركيزتاه المسؤولية والضمير، ينبغي على الجميع الالتزام به، حفاظاً على منجزات الأوطان في ظل التحديات الإقليمية والدولية".

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وأشارت إلى أن "الإمارات تحرص دائماً وأبداً على مواكبة تطورات العصر، وعينُها على الشباب الذين تعمل على إعدادهم بأفضل المهارات، لتقديم كوادر متميزة في مجالات عديدة من بينها الإعلام، ساعية إلى صقل معرفتهم وخبراتهم لاستدامة التنمية والمرور إلى مستقبل مزدهر بفضل عقولهم وسواعدهم، متبنية مبادرات وأفكاراً مبهرة هدفها خدمة المنطقة والعالم بإعداد جيل المستقبل وتقديمه كنموذج حضاري يتطلع إليه الجميع".

وأمس قالت الصحيفة ذاتها ، "متفائلون بنجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الجنوبي".

وكتبت الصحيفة ، الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات.. بلاغة تختصر استراتيجية استثنائية لقيادتين تجمعهما رؤية واحدة في الأمن والسلام والاستقرار.

وأشارت في افتتاحيتها بعددها الصادر الخميس - تابعها "الخليج 365" - إلى أنه في كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، خلال افتتاح " حديقة شهداء حرس الرئاسة "، ميثاق، هدفه الأمن المشترك واستقرار المنطقة، وشعاره المصير والمستقبل، وأفقه مفتوح على تجاوز الصعاب أيا كانت للتقدم إلى الأمام.

وأضافت نتذكر مرفوعي الرأس، شهداءنا في " التحالف العربي " الذين سقطوا دفاعا عن الحق والواجب في حادث صافر في مأرب، حاملين رايات الشرف والعز والإرادة الصلبة لتضحيات لا تموت وبطولات تدرس عبرا في العطاء والفداء وحب الوطن جيلا بعد جيل.

وأكدت مع بلاد الحرمين، ماضون قدما في الهدف الرئيسي لإنهاء الانقلاب الحوثي ونصرة الشعب اليمني. لن نلتفت إلى خيانات حزب " الإصلاح " الإخواني، بقدر ما نركز أكثر على وحدة الصف، وإعادة تركيز جهود المواجهة ضد " الانقلابيين " ومن يدعمهم من الإرهابيين.

وأعربت في ختام افتتاحيتها عن ثقتها بحنكة المملكة في تذليل الصعاب، ومتفائلون بنجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الجنوبي في إعادة وحدة الصف مهما كان الموقف صعبا ومعقدا، ولن نسمح إلا بهدف واحد لا يتغير هو إنهاء الانقلاب