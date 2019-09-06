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صرعى حوثيون بعد نجاح صد زحف بالضالع

الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الضالع - الخليج 365

سقط المزيد من القتلى والجرحى من الحوثيين



، عقب نجاح صد زحف حوثي في جبهة حجر بمحافظة الضالع.

فيما لجأت مليشيات الحوثي للقصف بالإسلحة الثقيلة منازل المواطنين في منطقة جحر شمال غرب الضالع فيما ردت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بعنف.

حيث تمكنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تمكنت من صد هجوم وزحف حوثي شامل على جبهة حجر شمال غرب الضالع حيث سقط عدد من عناصر المليشيات مابين قتيل وجريح.

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وأشارت المصادر إلى أنه "تم صد وكسر هجوم للمليشيات في منطقة الريبي حيث خاضت القوات الجنوبية والقوات المشتركة مواجهات عنيفة استطاعت تفويت الفرصة على مليشيات الحوثي بتحقيق نصر على جبهات الضالع.

وبينت المصادر أنه سقط خلال عملية كسر التسلل عدد من عناصر المليشيات مابين قتيل وجريح.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية تلجأ إلى قصف عشوائي لمنازل المواطنيين بمدافع الهاون على قرى لكمة الدوكي والشغادر وعسقه و لا توجد أنباء عن سقوط ضحايا.

وتقوم المليشيات بقصف المنازل عشوائيا عقب أي هزيمة تتعرض لها.