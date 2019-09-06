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صحيفة: التحالف جاء دفاعا عن اليمن في وجه مساعي إيران لاستغلال أذرعها

الجمعة 6 سبتمبر 2019

صورة ارشيفية

كتب أبو ظبي الرياض - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن مشاركة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العربي في اليمن لم تكن سوى تلبية لنداء اليمن الشقيق وشعبه وحكومته، وكذلك دفاعاً عن أمن واستقرار المنطقة في وجه مخططات الإرهاب، ومساعي إيران لاستغلال أذرعتها من ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، بهدف توسيع نفوذها على المنطقة، وتهديد أمن واستقرار الدول العربية.



وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" - "وقد اختلطت الدماء العربية السعودية والإماراتية واليمنية في الميدان تلبية لنداء الحق والعدل والشرعية، ووقفت دولة الإمارات مع الشقيقة السعودية في جبهة واحدة من أجل الدفاع عن أمن واستقرار المنطقة وحقوق شعوبها في العيش في سلام بعيداً عن أطماع القوى الإقليمية في الهيمنة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حيث اشار سموه إلى أن التضحيات التي قدمها شهداؤنا في سبيل الدفاع عن الحق والواجب تعد مبعث فخر واعتزاز وأوسمة شرف وعز لأبناء الإمارات جميعاً جيلاً بعد جيل، وأكد سموه على أن الإمارات ستظل تحيي وتخلّد ذكرى شهدائها في ساحات العز والكرامة، وتحتفي ببطولاتهم وسيرتهم وقيمهم، فهم فخر الإمارات ومصدر إلهام لكل الأجيال يستقون منهم قيم العطاء والفداء وحب الوطن".

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وخلصت الى القول " بارك الله في ذوي أسر شهدائنا الأبرار الذين ربوا هذا الجيل الذي نفخر به اليوم.. ورحم الله شهداءنا الأبرار وجعل مثواهم جنات النعيم".

وأمس الخكيس، اعتبرت الصحيفة ذاتها ، أن التحالف السعودي والإماراتي بات يشكل محورا مؤثرا إقليميا ودوليا.

وقالت صحيفة "البيان" الصادرة الخميس - تابعها "الخليج 365" - " إن توافق الرؤى بين السعودية والإمارات لا يقتصر على العلاقات بين البلدين، وأمن واستقرار المنطقة بشكل عام، وإنما يشمل أيضا العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، سيما أن التحالف السعودي والإماراتي بات يشكل محورا مؤثرا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت أنه من هنا تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، إلى باكستان لبحث التعاون والعمل المشترك مع إسلام آباد، إلى جانب تناول قضية كشمير والتوتر الحاصل بين باكستان والهند، في محاولة لنزع فتيل واحدة من اكثرالأزمة تعقيدا بين الجارتين الآسيويتين.

وذكرت أن هذه الزيارة تظهر بجلاء مدى التوافق والانسجام في رؤية البلدين الشقيقين للعديد من القضايا الإقليمية، كما أنها تؤكد أن السعودية والإمارات يمثلان ثقلا إقليميا مهما يسهم بشكل كبير في الاستقرار داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط ونزع فتيل الأزمات فيها.

وأكدت "البيان" في ختام افتتاحيتها أن بوصلة الاستراتيجية السعودية الإماراتية واحدة، حيث تستهدف حقن الدماء وتحقيق الأمن والاستقرار، ويلعب التعاون والتنسيق المشترك بينهما اليوم دورا مؤثرا على الساحة العالمية.