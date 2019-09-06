المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": مليون قبلة على جبين محمد بن زايد من أسرة كل شهيد 

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المتحدث باسم الحراك الجنوبي لـاليمن العربي: مليون قبلة على جبين محمد بن زايد من أسرة كل شهيد
الجمعة 6 سبتمبر 2019
محمد الحضرمي
كتب
سيد مصطفي
قال محمد الحضرمي، المتحدث باسم الحراك الجنوبي، أنه يريد أن يعطي مليون قبلة على جبين محمد بن زايد وكل اسرتة الكريمة من اسرة كل شهيد وجريح ومن شعب الجنوب المقهور المظلوم في مليونية الوفاء، لأن هذة الدعوة من شعب يخلص مع من اخلص معه. وأكد الحضرمي لـ"الخليج 365"، أن تلك الدعوة ليست حكرا على الانتقالي وانما على كل جنوبي ان يلبي هذة الدعوة لحضور دعوة الوفاء للإمارات، مبينُا أن الامارات اعلنت رسميا ابادة جيش الاحتلال الارهابي الغازي على مداخل عدن ولم تفصلة سواء ساعات على تدمير عدن بعد احتلال ابين وشبوة.
وأضاف المتحدث باسم الحراك الجنوبي، ان هذة الدولة وبكل شجاعة ومسؤولية واقتدار كشفت امام العالم اجمع انها من اباد تلك المليشيات الارهابية واحيا حلم لشعب مكافح عظيم تكالبت علية الظروف والاعداء وكاد هذا الحلم ان يدفن لسنوات وسنوات
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