Advertisements Advertisements الحوثية تواصل خروقاتها للهدنة في كيلو 16 والفازة بالحديدة الجمعة 6 سبتمبر 2019 ميليشيا الحوثي الارهابية كتب الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، خروقاتها اليومية منذ بدء سريان الهدنة الأممية، في كيلو 16 والفازة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

ووفق متابعة "الخليج 365"، واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وشنت قصفا مدفعياً عنيفاً بقذائف المدفعية الثقيلة وبالأسلحة المتوسطة والقناصة على مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت المواقع التي تتمركز فيها القوات بقذائف مدفعية الهاوزر وبمدفعية الهاون عيار 120 وبقذائف مدفعية B10 بشكل عنيف. Advertisements كما ذكرت المصادر أن عناصر تابعة للمليشيات استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة والأسلحة القناصة ومنها سلاح م.ط 23 وبسلاح 12.7 على فترات متقطعة خلال ساعات النهار . واصلت مليشيات الحوثي الأرهابية نهار اليوم إستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالقذائف والأسلحة المختلفة. وأفاد مصدر عسكري ميداني في الفازة بأن المليشيات أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها قذائف الهاون وقذائف آر بي جي . وأردف المصدر أن المليشيات استهدفت المواقع بسلاح 14.5 وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة وبالأسلحة القناصة. Advertisements Advertisements

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