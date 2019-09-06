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تعرف على خروقات الحوثيين في حيس والدريهمي بالحديدة
الجمعة 6 سبتمبر 2019
ميليشيا الحوثي الارهابية
كتب
الحديدة - الخليج 365
أفادت مصادر عسكرية ميدانية، اليوم الجمعة، بخروقات الحوثي في مديريتي حيس والدريهمي في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وقالت المصادر، إن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً قصفت مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوبي الحديدة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر بشكل عنيف مساء اليوم الجمعة .
وأضافت المصادر أن مسلحي المليشيا استهدفوا مواقع متفرقة للقوات المشتركة في ذات المنطقة بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف ، وقام مسلحي المليشيا بعمليات قنص استهدفت جنود القوات المشتركة .
وتزامنت عمليات القصف والإستهداف الحوثية مع قيام المليشيات بعمليات مماثلة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.
يشار إلى أن وتيرة الخروقات الحوثية في محافظة الحديدة ارتفعت خلال فترة الهدنة الأممية التي تنص على وقف إطلاق النار وترعاها الأمم المتحدة ، ومارست خلالها التصعيد المتواصل في أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة غرب اليمن.
كما استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة غرب اليمن مستخدمة القذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة صباح اليوم الجمعة .
مصادر عسكرية ميدانية في الدريهمي أفادت أن المليشيات أطلقت قذائف المدفعية صوب المواقع ، حيث سقطت بالقرب من المواقع شرق المديرية .
وفي ذات السياق فتحت عناصر المليشيات النار على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي من مناطق تمركزها داخل المدينة ، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة من سلاح 12.7 وسلاح معدل البيكا
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